Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarları ile Eğleniyor ve Sivasspor Maçını Paylaşıyor - Son Dakika
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Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarları ile Eğleniyor ve Sivasspor Maçını Paylaşıyor

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Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. 8 puan farkla lider olan Galatasaray, ligde kalan 4 haftaya 8 puan farkla girdi. Derbinin ardından Sarı-kırmızılılar ve Victor Osimhen paylaşımlarda bulundu.

04.05.2025 21:41
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladı Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Maçın ardından Galatasaray sosyal medyası ve Osimhen paylaşım yaptı.

GALATASARAY VE OSIMHEN'DEN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü, yaptığı paylaşımda, "Son ana kadar aynı hırs ve aynı inançla, tam Konsantrasyon" ifadelerine yer verdi. Victor Osimhen ise Instagram hesabında eğlenen Galatasaray taraftarlarını paylaştı. Nijeryalı yıldız X hesabında ise Sivasspor maçından bir kare paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarları ile Eğleniyor ve Sivasspor Maçını Paylaşıyor
Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarları ile Eğleniyor ve Sivasspor Maçını Paylaşıyor
Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarları ile Eğleniyor ve Sivasspor Maçını Paylaşıyor

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Son Dakika Spor Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarları ile Eğleniyor ve Sivasspor Maçını Paylaşıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Avşar:
    Mayıslar bizimdir, bizim kalacak !!! 0 0 Yanıtla
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