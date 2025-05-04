Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarları ile Eğleniyor ve Sivasspor Maçını Paylaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladı Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Maçın ardından Galatasaray sosyal medyası ve Osimhen paylaşım yaptı.

GALATASARAY VE OSIMHEN'DEN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü, yaptığı paylaşımda, "Son ana kadar aynı hırs ve aynı inançla, tam Konsantrasyon" ifadelerine yer verdi. Victor Osimhen ise Instagram hesabında eğlenen Galatasaray taraftarlarını paylaştı. Nijeryalı yıldız X hesabında ise Sivasspor maçından bir kare paylaştı.

İşte o paylaşımlar;