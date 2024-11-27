Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış - Son Dakika
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Spor

Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in Alman sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile 2018 yılından beri aşk yaşadığı ve 2022'de dünyaya gelen bir de kız çocuklarının olduğu ortaya çıktı.

27.11.2024 14:08
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Napoli'den Galatasaray'a kiralık olan transfer olan Victor Osimhen performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Çıktığı her maçta şov yapan Nijeryalı golcü hakkında yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Alman ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile 2018 yılından beri aşk yaşayan golcünün bu ilişkisinden 2022 yılında hayat gelen Haly adında bir kız çocuğu var.

Kamerun kökenli olan Stefanie Ladewig Osimhen'in Galatasaray'a gelmesinden bu yana Türkiye'de olmasına rağmen geri planda durmayı tercih ediyor.

Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış
Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış
Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış
Victor Osimhen\'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış

Victor Osimhen, Sosyal Medya, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Aytac Uygur:
    Haydaaaa 2. bir sıçardi vakası 3 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yenge ipin ucunu bırakma 6 0 Yanıtla
  • Depeche:
    hepsi eskort peşinde cincon tayfa 2 2 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Yhu baldırı açık ne koyuyonuz 2 1 Yanıtla
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