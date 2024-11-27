Napoli'den Galatasaray'a kiralık olan transfer olan Victor Osimhen performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Çıktığı her maçta şov yapan Nijeryalı golcü hakkında yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.
Alman ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile 2018 yılından beri aşk yaşayan golcünün bu ilişkisinden 2022 yılında hayat gelen Haly adında bir kız çocuğu var.
Kamerun kökenli olan Stefanie Ladewig Osimhen'in Galatasaray'a gelmesinden bu yana Türkiye'de olmasına rağmen geri planda durmayı tercih ediyor.
Son Dakika › Spor › Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış - Son Dakika
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