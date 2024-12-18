Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor - Son Dakika
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Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmasına ramak kaldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi olması beklenen Skriniar, kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan Victor Osimhen'in kendisiyle bir bütün haline gelen maskeyi takmasına sebep olan isimdi.

18.12.2024 18:32  Güncelleme: 18:47
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Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Galatasaray, bir yandan Paulo Dybala'yı bitirmek için yoğun mesai harcarken bir yandan da PSG'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda yapılacak stoper hamlesi için Milan Skriniar'ı hedefe aldı. Sarı-kırmızılıların transferde son aşamaya geldiği kaydedildi.

6 AYLIĞINA KİRLANACAK

Haberde, Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı ve PSG'nin oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı kaydedildi.

Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor

OSIMHEN DETAYI

Milan Skriniar, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'in kendisiyle özdeşleşen maskeyi takmasına sebep olan isimdi. 2021 yılında Osimhen'in formasını giydiği Napoli ile Skriniar'ın top koşturduğu Inter karşılaşmasında 2 futbolcu kafa kafaya çarpış ve Nijeryalı forvet ciddi bir yüz yaralanması geçirmişti. Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirilen 25 yaşındaki futbolcu, bu olayın ardından maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başladı.

Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla sadece 5 resmi maçta forma giyebilen 29 yaşındaki stoper, bu maçlarda toplam 381 dakika sahada kaldı ve skor katkısı vermedi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Milan Skriniar'ın Fransız deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Victor Osimhen\'in korkulu rüyası Galatasaray\'a geliyor

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Son Dakika Spor Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oğuz Kuru:
    bu Galatasaray'ın milyonlarca borcu var ayıran yok içmeye at da gidiyor futbolcu almaya Nereden geliyor bu derenin suyu 6 24 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray su an sırf bu sene için 80m Euro sırf sponsor buldu daha da yolda gelenler var. para nerden geliyor diyen salaklar okusun 23 2 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    BEN FENERLİYİM AMA GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM HİÇTE KISKANMUYIRUM ARTIK ÇÜNKÜ BİZDEKİ YÖNETİM CACIK ŞAMPİYON GALATASARAY ŞİMDİDEN HAYIRLI OKSUN ŞAMPİYONULUĞUNUZ DEVAM AYNEM DEVAM FENERBAHÇE TARAFTARINA GİNE KAHIR KALDI ALİ KOÇ İSTİFAAAAAAAA 19 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OĞUZ KURU KUSDASLAR MILYONLARCA EURO KARDA DEMI ONDAN ÇÖPLERE PARA SAÇIYOR LAR 1 1 Yanıtla
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