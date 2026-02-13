Çaykur Rizespor maçı başta olmak üzere son dönemde vücut diliyle tartışmalara yol açan Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı.

İSTEDİĞİ PASLARI ALAMAMAKTAN RAHATSIZ

Milliyet'in haberine göre; Victor Osimhen, son dönemde istediği pasları alamadığı için rahatsızlık yaşıyor. Saha içinde yüksek motivasyona sahip olan ve gol atmak için yoğun çaba harcayan Osimhen'in hırsının pas alamamaktan kaynaklandığı belirtildi.

OSIMHEN'İN HIRSI VE ARZUSU TAKIMA OLUMSUZ YANSIMIYOR

Kulüp kaynakları Victor Osimhen'in bu durumuna dikkat çekerek, "Osimhen her maçta gol atmak ve takıma faydalı olmak istiyor. Bazen istediği pasları alamıyor ve bu durum onu saha içinde olumsuz etkiliyor. Osimhen'in hırslı olması ve gol atma arzusu takıma olumsuz yansımıyor. Aksine arkadaşları da onun bu hırsından olumlu yönde etkileniyor" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Victor Osimhen, 15 gol attı ve 1 asist yaptı.