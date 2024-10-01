Victor Osimhen\'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek

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Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in sözleşmesinde istemesi halinde ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceğine dair bir madde olduğu iddia edildi.

6.5 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Napoli'nin ve Victor Osimhen'in gelen bir teklifi kabul etmesi üzerine Galatasaray'ın bu transferi veto etme hakkının olmadığı; ancak, bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a 6.5 milyon euro tazminat ödenmesi koşulu olduğu belirtildi.

"KARAR VERİCİ GALATASARAY DEĞİL"

Yürekli, "Öğrendiğime göre Osimhen'in Ocak ayında çıkış maddesi varmış. Napoli diyelim Osimhen'i X kulübe sattı, Galatasaray'ın rızası olmasa da 6.5 milyon euro Galatasaray'a veriliyor ve çıkılıyor. Karar verici Galatasaray değil" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen ve sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımla 4 maça çıktı. 24 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.