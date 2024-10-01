Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek - Son Dakika
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Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in sözleşmesinde ocak ayında ayrılma ihtimaline dair bir madde olduğu iddia edildi. Osimhen'in başka bir takıma transfer olması durumunda bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibinin Cimbom'a 6.5 milyon euro tazminat ödeyeceği öne sürüldü.

01.10.2024 16:26
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Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in sözleşmesinde istemesi halinde ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceğine dair bir madde olduğu iddia edildi.

6.5 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Napoli'nin ve Victor Osimhen'in gelen bir teklifi kabul etmesi üzerine Galatasaray'ın bu transferi veto etme hakkının olmadığı; ancak, bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a 6.5 milyon euro tazminat ödenmesi koşulu olduğu belirtildi.

"KARAR VERİCİ GALATASARAY DEĞİL"

Yürekli, "Öğrendiğime göre Osimhen'in Ocak ayında çıkış maddesi varmış. Napoli diyelim Osimhen'i X kulübe sattı, Galatasaray'ın rızası olmasa da 6.5 milyon euro Galatasaray'a veriliyor ve çıkılıyor. Karar verici Galatasaray değil" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen ve sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımla 4 maça çıktı. 24 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Victor Osimhen\'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cocukluk askimsin:
    osimhen satılsa febeyi 3 defa satın alırlar yanında da bejekeyi eşantiyon verirler 30 29 Yanıtla
  • Sakin Kafa:
    Adamı Chelsea aldı bile, tazminatı da en başta göze almıştı zaten. Yani Osi 6alatasaraya 4 aylığına geldi. Yaz boyu antrenmansızdı, ocaka hazır olarak Chelsea'ye gidecek. 18 19 Yanıtla
  • Neco:
    Verdigi paranin yarisi ancak ediyor.. amma da karli ha?? 19 4 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Gizli madde deyip deyip cimbomda kara para aklaniyor söyleyim 10 13 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    lozan gibi mi 8 0 Yanıtla
  • Volkan null:
    sen 12 odemisin 6.5 geri alsan nolur 3 1 Yanıtla
  • Müjdat null:
    inşallah başarılı olur GS da 2 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    paramı 6/5 hayret ya 2 0 Yanıtla
  • Yasin null:
    bunlar bizim değerlerimizle örtüşmüyor. neden sınır kapılarından içeri alınıyorki 1 0 Yanıtla
  • AB:
    yine cimboma yakisan bir algi. tipki ZAHA olayindaki gibi. birakin hileyi hurdayi azicik durust olun ya. her isinizde hile vsr. kime güveneceğiz biz ya. 0 0 Yanıtla
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