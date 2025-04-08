Victor Osimhen'in transfer için şartları belli oldu - Son Dakika
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Victor Osimhen'in transfer için şartları belli oldu

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini korurken, futbolcunun transfer için iki şart sunduğu ortaya çıktı. Osimhen'in Şampiyonlar Ligi bileti ve yıllık en az 12 milyon euro maaş talep ettiği belirtildi.

08.04.2025 12:04
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in gelecek sezon formasını giyeceği takım belirsizliğini koruyor.

İKİ ŞARTI VAR

İngiltere Premier Lig ekipleri başta olmak üzere birçok talibi bulunan Nijeryalı futbolcunun durumu merak konusu. Osimhen için Galatasaray da pusuda beklerken, Napoli oyuncuyu bir kez daha kiralamaya net bir şekilde karşı çıkıyor.

75 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan Osimhen'i en fazla bonservis veren kulübe satmak isteyen Napoli'nin gözü ise Suudi Arabistan takımlarında.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Osimhen, Suudi Arabistan'a gitmeye pek sıcak bakmıyor. Haberde Osimhen'in transfer için iki şart sunduğu, bunların Şampiyonlar Ligi bileti ve yıllık en az 12 milyon euro maaş olduğu vurgulandı.

Victor Osimhen\'in transfer için şartları belli oldu

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Victor Osimhen'in transfer için şartları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Victor Osimhen'in transfer için şartları belli oldu - Son Dakika
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