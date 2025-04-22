Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Tuttosport'un haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ada yolcusu. Haberde, Manchester United'ın Victor Osimhen'in menajeriyle bu yaz transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Kırmızı şeytanların Osimhen'e yıllık 11 milyon euronun üzerinde bir maaş garanti ettiği belirtilirken, kulübü Napoli'ye de 75 milyon euroluk bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 29 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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