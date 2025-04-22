Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı - Son Dakika
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Spor

Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı

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İngiliz devi Manchester United'ın, Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan Victor Osimhen'in menajeriyle bu yaz transferi için anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Premier Lig ekibi, yıldız oyuncuya yıllık 11 milyon euronun üzerinde bir maaş garanti etti.

22.04.2025 14:37
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

YENİ ADRESİ MANCHESTER UNITED

Tuttosport'un haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ada yolcusu. Haberde, Manchester United'ın Victor Osimhen'in menajeriyle bu yaz transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

11 MİLYON EURO ÜZERİNDE MAAŞ

Kırmızı şeytanların Osimhen'e yıllık 11 milyon euronun üzerinde bir maaş garanti ettiği belirtilirken, kulübü Napoli'ye de 75 milyon euroluk bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

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GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 29 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı
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Son Dakika Spor Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Osman YILMAZ:
    zaten anca Türkiye başarılı olur Antalya gol at kasımpaşa gol at Anadolu yakınlarına gol atarak yıldız olunmaz git götünü görelim orda şampiyonluklar liginde bir oyna bakalımda sonra tekrar konuşalım 18 31 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Dümen haber kral gitmez şampiyonluk yolunda ikilik çıkarma dedikodusu bu inanmayın trol Haber yani 29 17 Yanıtla
  • Ahmet:
    Şampiyon olan olmuş oluyor zaten. Sezon sonuna kadar zaten gs de. Transfers olması için transfer sezonu açılması lazım prensip de anlaşabilir 11 4 Yanıtla
  • 123456:
    Osman yılmaz ne yani orda bu çocuk gol atamaz mı diyorsun.kardesim bu çocuk zaten Galatasaraya piyangodan geldi. her kulüpte oynar bu çocuk 5 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    her gün bir yerlerle anlaştı 0 1 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    MANTIKLI OLANI BU...SEN KİM OSİMENİ OYNATMAK KİM...SENEYE EKRANDA BOŞ BOŞ BAKARIZ...OSİMEN BENZERİ GOLCÜ VAR MI ..DİYE 0 0 Yanıtla
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