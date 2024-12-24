Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme - Son Dakika
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Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme

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Manchester United, bonservisi Napoli'de bulunan ancak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödeyecek bütçesi olmayan İngiliz ekibi, Nijeryalı golcüyü takas yoluyla bitirmek istiyor. İtalyan temsilcisi de bu formüle sıcak bakıyor.

24.12.2024 21:02
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Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak için yoğun bir şekilde kaynak arayışlarını sürdürüyor. Sponsorluk çalışmaları sürerken Osimhen ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarların hayallerini yıkacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MANU İSTİYOR AMA PARASI YOK

Manchester United, bonservisi Napoli'de bulunan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgileniyor. TBR Football'da yer alan habere göre; İngiliz ekibinin şu anda Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyecek bir bütçesi bulunmuyor.

TAKAS GÜNDEMDE, NAPOLİ SICAK BAKIYOR

Manchester United'ın bu nedenle Osimhen için farklı alternatifleri düşündüğü kaydedildi ve takasın da gündemde olduğu belirtildi. Napoli'nin, takasa sıcak baktığı ve Manchester United'dan Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee ve Marcus Rashford gibi isimlerle ilgilendiği öne sürüldü.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söylemişti. Sarı kırmızılı kulüpteki deneyimini etkileyici olarak tanımlayan Osimhen, geçtiğimiz günlerde kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamalarda, "Şu ana kadar İstanbul'daki, Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika. Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum. Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim" şeklinde konuşmuştu.

GALATASARAY RAKAMLARI

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 15 maçta sahaya çıktı. 25 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 5 asist yaptı. Nijeryalı forvetin İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme

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Son Dakika Spor Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • monşer null:
    Naşla Şampiyon GS 7 4 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    boş haber 2 1 Yanıtla
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