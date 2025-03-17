Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kalmasının ardından Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın sarı-lacivertlilerin puan kaybettiği maç ile ilgili "Fener ağlama" sözlerini sarf ettiği videosu, en çok konuşulanlar arasına girdi.

17.03.2025 08:09
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasıdaki puan farkı 9 olurken, sarı-kırmızılı futbolcu Mario Lemina'nın karşılaşma sonrasında Fenerbahçelileri kızdıracak bir videosu ortaya çıktı.

"FENER AĞLAMA"

Lemina, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın ardından bir arkadaşının kendisine sorduğu "Belki maçla ilgili bir şeyler söylemek istersin?" sorusuna iki kelimeyle "Fener Ağlama" yanıtı verdi. Tecrübeli orta sahanın bu anlarına ait videosu kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe\'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferudun ozmen:
    Feneri boş verin siz Avrupa ne oldu ondan bahsedin hani hedefiniz final di oraların takımısınız ya her sene kuyruğunuzu kıstırıp geri geliyorsunuz son 16 dan çıkamadan. 30 21 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    vallaha ayıp. bence hangi klupmoluraa olsun kendini düşürüyor. Sen koskoca GS in futbolcususun. Avrupa da göster kendini. Fenerin puan kaybı seni bu denli mutlu etmemeli. Türkiye de kandırılıyor insanlar. FB GS GS FB o bjk ye birbirlerine laf atıp insanları hipnoz ediyorlar. 26 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ben GS yonwtimi olsam ben TFF olsan ceza veririm. 17 14 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bunların tek bir vizyonu var oda feneri ya yenmek yada fenerin her puan kaybında mutlu olmak. Avrupa ya gelince son 16 dan öteye gidemiyorlar milattan önce aldıkları bir kupa utanmadan her yıl tören düzenliyorlar o kupa için. Ben hiç görmedim duymadım real madrid in böyle törenler düzenlediğini adamların 15 defa şampiyonlar ligi şampiyonluğu olmasına rağmen. İnsan da biraz utanma olur ondan sonra kalıp fenerli futbolcuları şikayet ediyorlar kendi futbolcularının yaptıklarına bakmadan saygı görmek istiyorsan saygı göstermeyi bileceksiniz. 15 9 Yanıtla
  • Ümmet Güzel:
    AMK coxugu 10 10 Yanıtla
  • 232379:
    En Azından Havlayan Köpek Gibi Küfür Etmemiş Çok Kötü Bişeyde Söylememiş Tavşan ve ZORTİNHYO her maç Sonu GS yı Ağızlarına Almadan Demeç Veremiyorlar Adam Haklı 10 9 Yanıtla
  • Hasan 78:
    taraftara yalakalık yapmak isteyen cinconlular fener ağlama diyor. 6 5 Yanıtla
  • Tony Montana:
    FENER ALAYİNİZİ GONDİKLESİN 4 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama - Son Dakika
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