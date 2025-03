Fenerbahçe\'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama

ferudun ozmen:

Bunların tek bir vizyonu var oda feneri ya yenmek yada fenerin her puan kaybında mutlu olmak. Avrupa ya gelince son 16 dan öteye gidemiyorlar milattan önce aldıkları bir kupa utanmadan her yıl tören düzenliyorlar o kupa için. Ben hiç görmedim duymadım real madrid in böyle törenler düzenlediğini adamların 15 defa şampiyonlar ligi şampiyonluğu olmasına rağmen. İnsan da biraz utanma olur ondan sonra kalıp fenerli futbolcuları şikayet ediyorlar kendi futbolcularının yaptıklarına bakmadan saygı görmek istiyorsan saygı göstermeyi bileceksiniz.