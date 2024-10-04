Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti

Spor

Her geçen gün birbirinden garip olayların yaşandığı yeşil sahalarda yine eşine nadir rastlanan bir olay meydana geldi. Atışı kullanmak için topun başına gelen futbolcu önce topallayarak, daha sonra ise seke seke penaltıyı kullandı. Saniyeler boyunca atış yapmayı bekleyen futbolcu penaltıyı gole çevirdi ve sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. O anlar futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.