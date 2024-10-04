Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti - Son Dakika
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Spor

Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti

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Kamboçya'da bir futbol maçında yaşanan ilginç penaltı atışı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Penaltılara giden maçta, topun başına gelen futbolcu önce topallayarak, daha sonra ise seke seke penaltıyı kullandı. Beklenmedik bir şekilde penaltıyı gole çeviren futbolcu, takım arkadaşlarıyla sevincini paylaştı.

04.10.2024 17:50  Güncelleme: 17:59
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Her geçen gün birbirinden garip olayların yaşandığı yeşil sahalarda yine eşine nadir rastlanan bir olay meydana geldi. Atışı kullanmak için topun başına gelen futbolcu önce topallayarak, daha sonra ise seke seke penaltıyı kullandı. Saniyeler boyunca atış yapmayı bekleyen futbolcu penaltıyı gole çevirdi ve sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. O anlar futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti

Kamboçya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • B BAYRAKTAR:
    Müdür ; yeni haber girelim Yalaka çalışan ; Müdürümde müdürüm ben gireyimmi. Fena haber buldum okurlarımız çıldıracak Okurlar; Hay sizin haber anlayışınızı… 13 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Gs nin şampiyonluk penaltısı 5 1 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Oda bişeymi gelin fenerin penaltılarını görün kahkaha atarsınız 90+larda 3 2 Yanıtla
  • Zaza Kemal:
    haber değeri ne bunun. 2 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    video yokki resim var :) 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti - Son Dakika
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