Videoyu izlemeniz lazım! Rakibin kontra atağını tekmeyle durdurdu

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İtalya'nın 6. Ligi'ndeki Pontassieve-Subbiano maçında futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir olay yaşandı. Konuk takımın teknik direktörü, kontratağa çıkan ve gole giden rakip takım oyuncusu çelme takarak yere düşürdü.

ÇELME TAKIP YERE DÜŞÜRDÜ

Pontassieve takımı kontratağa çıkarken konuk takımın teknik direktörü sahaya daldı ve gole giden ev sahibinin futbolcusunu çelme takarak yere düşürdü. Yaşananların ardından saha karışırken, sosyal medyaya düşen o ana ait görüntürle ise viral oldu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sahayı karıştıran olayın ardından Pontassieve takımının futbolcuları, misafir teknik adamın üzerine yürüdü ve tepki gösterdi. Müsabakanın hakemi de rakibinin golünü engelleyen teknik direktöre direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma ise 0-0 bitti.