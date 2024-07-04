Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın - Son Dakika
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Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın

Sanki 40 yıldır Türkiye\'de! Montella\'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Avusturya'ya karşı hazırlık maçında alınan 6-1'lik mağlubiyetin kariyerinde bir leke olduğunu belirten Montella, EURO 2024 son 16 turundaki galibiyet için "Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir" ifadelerini kullandı. Çeyrek finaldeki Hollanda eşleşmesi hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Futbolda her şey mümkün" değerlendirmesini yaptı.

04.07.2024 16:33
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, ülkesinden Corriere dello Sport'a ay-yıldızlıların EURO 2024'teki performansını değerlendirdi.

"KAZANMAMIZI SAĞLAYAN TÜRK YÜREĞİDİR"

Milli takımın aldığı başarılı sonuçların ardından Türklerin sokaklarda kutlama yaptığı hatırlatılan Montella, "Onları mutlu etmek benim için gurur verici. Beni kendine aşık eden bir ülkeye karşı hissettiğim bir sorumluluktur. Benim gibi oyuncular da aynı sorumluluğu hissediyor. Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir" dedi.

"BU LEKE, KARİYERİME AĞIR GELİYORDU"

Avusturya'nın mart ayında kendilerini hazırlık maçında 6-1 gibi farklı skorla yendiği anımsatılan deneyimli çalıştırıcı, "Şimdi şunu söyleyebilirim ki bu maçı özellikle önemsiyordum. Bu, Avusturya'ya karşı sportif bir intikam için değil, Avusturya son derece saygı duyduğum bir rakip ama bu daha çok kendimle ilgili bir rövanştı. Biz antrenörler, oyuncular rekabetçiyiz ama bu leke, benim profesyonel kariyerime ağır geliyordu" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella: Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir

MERT GÜNOK'A ÖVGÜ

Avusturya maçının son anlarında kaleci Mert Günok'un yaptığı kurtarışın sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Bu, onun mesleği ve kesinlikle çok iyiydi. Onun adına çok memnunum" değerlendirmesinde bulundu.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ

A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Arda Güler'e yönelik bir soru üzerine Vincenzo Montella, "Muhteşem bir maç çıkardı ve kendisini dönüştürmeyi başardı. Çok koştu ki onu daha önce hiç böyle koşarken görmedim, takım için çalışıyordu. Onunla gurur duyuyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Bunları, ona özel olarak zaten aktardım" yorumunu yaptı.

Montella, Kenan Yıldız'ın performansıyla ilgili olarak da "O güçlü, hız konusunda muazzam bir tekniğe sahip. Maç içindeki anları ve savunma kısmını daha iyi idare etmesi gerekse de onsuz yapmak zor. O öğrenecektir" dedi.

Vincenzo Montella: Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir

HOLLANDA MAÇI YORUMU: HER ŞEY MÜMKÜN

EURO 2024'te çeyrek finalde karşılaşacakları rakipleri Hollanda'ya dair düşünceleri sorulan 50 yaşındaki teknik direktör, "Turu atlama coşkusu artık geçti. Şimdi Hollanda'yı düşünmek durumundayız" yanıtını verdi. Hollanda'nın zorlu bir rakip olduğu hatırlatılan Montella, "Göreceğiz. Avrupa Şampiyonası'nın neredeyse tüm maçları sonuna kadar belirsizdi. Bir sonrakinin de öyle geçeceğini düşünüyorum. Futbolda her şey mümkün, bu turnuvada çok daha fazlası mümkün. Ancak dikkatli olmalıyız, gerginlik bizi kandırabilir. Gerginliğin, grupta Çekya'ya karşı hayatımızı nasıl zorlaştırdığına bir bakın" ifadelerini kullandı.

"BU İSİMLERLE ANILMAK BENİ GURURLANDIRIYOR"

Türk Milli Takımı ile belli başarılar elde etmiş teknik adamlar Fatih Terim ve Şenol Güneş ile kıyaslandığı anımsatılan İtalyan çalıştırıcı, "On yıllardır Türk futbol tarihine adını yazdırmış isimlerle anılmak beni gururlandırıyor. Fatih ile iyi bir hukukumuz var, karşılıklı saygı var. Birkaç ay önce görüştük. O, Adanalı ki ben de orada çalıştım. O, Fiorentina'da görev yaptı sonra ben de. Aynı şekilde Milan ve Türk Milli Takımı da ondan sonra görev yaptığım takımlar. Kesişmeler kaderimiz" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella: Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir

"TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE"

Kariyerinin zirvesinde olup olmadığı sorusu da yöneltilen VincenzoMontella, Milan ile 2016'da kazandığı İtalya Süper Kupası'nın kendisi için harika bir duygu olduğunu, böyle anları çok fazla antrenörün yaşamadığını, şu anda Türk Milli Takımı'nda çalışmaktan keyif aldığını belirtti.

Montella, kendisiyle rekabet içinde olduğunu, bu nedenle 3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve kendisini burada test etmek istediği için böyle bir karar aldığını ve bunun kolay olmadığını ama Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu kaydetti.

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Son Dakika Spor Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ozgur Turker: Guzel insansin vesselam. Biraz daha atak futbol oynarsak, izlemesi de daha guzel olacak. Biliyoruz bu bir turnuva ve turnuvalar defansif anlamda iyi olunca kazanilir ama biraz uzerine koyalim su takimin artik atak anlaminda da. Elimizde kaliteli golculer var. Keske sakatlarimiz da olmasaydi Enes Caglar gibi. Yolun acik olsun Turkiyem!!! 5 1 Yanıtla
  • Hasan Balta: Walla Avusturya Maçını birde kaybedeydi… Direk Topun Ağzındaydı… Burada bir maç çok denge değiştirir… Bizde öyle sabır yok… Biz Başarıya Açız Futbolda… 6 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Montella fazla havaya girdi. Çekya ve Gürcistanın olduğu guruptan zaten çıkmalıydı. Çekya 10 kişi kalmasaydı bence berabere biterdi.Avusturya karşısındaki direncimizi takdir ediyorum fakat bu forvetsiz sistem Hollanda maçında patlar. Papaz her zaman pilav yemez. Onlar depayla gakpo ile çatır çatır pozisyona girecekler. Biz birbirimize paslayacağız gol atacak adam arayacağız. 1.60 boyundaki kenana ardaya ileri çık deyip havadan orta açacağız. 2 0 Yanıtla
    Gursel kalen: Hollanda bu takımın içinden geçer. Buraya kadar şansla geldik futbol oynayarak değil çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüye de … 1 0 Şükrü null: Kalan 8 takımdan 7 si zaten patlayacak. montellanin planları tuttu. Avusturya cidden kuvvetli bir takımdı. kaliteli akıllı bir oyunla istediğini aldı. Hollanda yenebilir ama bizim takım neyi nasıl oynayacağını öğrenmiş. 0 0
  • Gursel kalen: Bunda bir karışıklık bardır. 0 0 Yanıtla

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