Vincenzo Montella büyük düşünüyor: Kim gelirse gelsin, bu saatten sonra fark etmez - Son Dakika
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Vincenzo Montella büyük düşünüyor: Kim gelirse gelsin, bu saatten sonra fark etmez

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Çekya'yı 2-1 mağlup ederek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmayı başaran A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, maç sonu açıklamalarda bulundu. Bundan sonra farklı bir turnuva olacağına dikkat çeken Montella, ''Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama kim gelirse gelsin, bu saatten sonra fark etmez'' dedi.

27.06.2024 01:00
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Çekya'yı 2-1 mağlup ederek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmayı başaran A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FARKLI BİR TURNUVA BAŞLIYOR"

Vincenzo Montella, "Milletimiz için çok mutluyum, futbolcularımız için, halkımız için çok mutluyum. Gereksiz baskı yaratıldı takımın üstünde. Çekya'nın golünün verilmemesi gerekiyordu. Belki de turu geçen en genç takım biziz. Hem ailelerimiz hem bizi sevenler için çok mutluyuz. Avusturya'yı daha önce deneyimledik. En iyi şekilde maça hazırlanacağız. Bundan sonra farklı bir turnuva başlıyor" ifadelerini kullandı.

"KİM GELİRSE GELSİN, BU SAATTEN SONRA FARK ETMEZ"

Son 16 turundaki Avusturya eşleşmesini değerlendiren Montella, "Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama kim gelirse gelsin, bu saatten sonra fark etmez" dedi

BARIŞ ALPER'E ÖVGÜ

Maçın futbolcu seçilen Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella büyük düşünüyor: Kim gelirse gelsin, bu saatten sonra fark etmez

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Son Dakika Spor Vincenzo Montella büyük düşünüyor: Kim gelirse gelsin, bu saatten sonra fark etmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • İBRAHİM ÇAĞLAYAN: BARIŞ ALPER Mİ MACIN ADAMI HER TOPTA KENDİNİ YERE ATIYOR BİRİ SÖYLESİN ONA SÜPER LİG DEĞİL ORASI 44 153 Yanıtla
    Nurullah Çoşkun: demekki sen futbolu bu dünyadaki herkesten iyi biliyorsun sivri zekasın 18 1 Çağatay Kurt: Cenk ile karıştırdın galiba 4 1 Talat Yelbuz: yapma ya , 2 0 Taha Sekban: ayip etme cocuk harbiden savasti 1 0
  • Gursel kalen: Hoca boş konuşuyor. Bu günkü maçı hakemin sayesinde aldılar. Arda diye yırtınanlar Ardayı sahada olumlu bir futbolunu görebildiniz mi? Arda Milli takım oyuncusu değil milli takım eksik oynuyor hakem eşitledi. Avusturya bu takımın içinden geçer bunu bilin. 81 65 Yanıtla
    Selim Kayisi: hocam sen 19 yaşındaki topçudan ne istiyorsun. Galatasaraydan gitseydi sana göre muhtemelen en büyük topçu olacaktı ? Sorun Fenerbahçeden gitmesi mi ? 7 6 Hursit Yavas: 10 kisi kalan ceki zor yendi . Avusturyaya eleniriz bu kadro ile cikarsa 3 0 Gursel kalen: SELİM KAYISI benim arda ile bir problemim yok. İyi oyuncu olsa alkışlarım. Fakat oynadığı oyunda kendi de meydanda. Yazık milli takım bir kişi eksik oynuyor. Hoca da farkında fakat eleştirilerden dolayı oynatmak zorunda kaldı. Ardalı bir Avusturya maçını düşünmek bile istemiyorum içimizden geçerler. Giydiği numara çok önemli yer yaptığı iş sıfır yazık hak eden arkadaşlar giysin onformayı. 1 0
  • kuzeyli baba: Helal sana Nutella... İsmail Yüksek Ferdi arda irfan can kesinlikle oynamalı 23 19 Yanıtla
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