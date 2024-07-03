Vincenzo Montella'dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık - Son Dakika
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Vincenzo Montella'dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık

Vincenzo Montella\'dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1'lik Avusturya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttıklarını belirten Montella, ''Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum. İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu aldık. galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız'' dedi.

03.07.2024 00:58
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale kaldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

"2008 RUHUNU YAKALADIK"

"Yorgunuz biraz, bu maç çok önemliydi. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum. İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu aldık. galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız. Bu da bizim için çok önemli bir mutluluk

"İLK TARAFTARIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZ"

Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Adım adım gidiyoruz, sıradaki rakibimiz Hollanda. Aslanlar gibi mücadele eden bir rakibimiz var. Zihinsel ve fiziksel enerjimizi toplayıp yolumuza devam edeceğiz"

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Hırvatistan, Avusturya, Hollanda, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Montella'dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Cihan Kışla: senin gerçkten beşiktaş düşmanı olduğuna kanaat getirdim ama kaleci merti neden oynatıyırsun onu anlamdım oda Beşiktaş lı adam her maça forvetsiz çıktı yaa 7 29 Yanıtla
    OZKANLI Mikail: Barış Alper çok iyi bir forvet Cenk kim ki 8 20 Cihan Kışla: la bi boş yapma gördük barış alperi saç baş yoldurdu maç boyunca 14 10 OZKANLI Mikail: Cenk tosun kim ? Cevap Boş oyuncu 0 0
  • Selman Caba: mert iyidi maçta ama hollannda zor kesin dökülürüz 8 15 Yanıtla

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