Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor - Son Dakika
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Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor

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A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 öncesindeki son özel maçta konuk olduğu Polonya'ya 2-1 kaybetti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem Balazs Berke'yi eleştirdi. Montella, ''Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar. Bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor çünkü sonrasında bizim takımımız zarar görüyor. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

11.06.2024 00:26  Güncelleme: 00:39
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EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada müsabakanın hakemi Balazs Berke'ye tepki gösterdi.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

HAKEMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

"Genele baktığınızda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki eleştireceğimiz yerler var. Şunu da eklemek lazım, hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar. Bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor çünkü sonrasında bizim takımımız zarar görüyor. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum.

Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor

"OFANSİF OLARAK DAHA NET OLMALIYIZ"

Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz vardı. İrfan, Kerem, Semih, Hakan, bu tarz böyle zenginliğimiz var. Bunları saymakla bitmez. En iyileri sahadaydı ama ofansif olarak daha net olmalı ve golleri atmalıyız. Defansif olarak herhangi bir endişem yok çünkü sakat oyuncuların hepsi geri gelecek.

"ENDİŞEYE KAPILMIYORUM"

Bir takımı yapılandırırken zamana ihtiyacınız olur. Ama böyle bir maçtan sonra endişe etmemeliyiz. Böyle bir rakibe karşı iki katını üretiyorsunuz o yüzden endişe etmemeliyiz. Neden endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye çok iyi bir şekilde giriyor. Bu akşam sahadaki bütün oyuncularımız arasında en çok gol atan isimler vardı. Takımımız, son 20 metreye geliyor sadece biraz daha netlik kazanmalıyız. Endişeye kapılmıyorum çünkü üretken bir takımız.

Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor

ARDA GÜLER'DEN MEMNUN

Arda oynadı zaten. Çok iyi bir maç oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz zaten. Biraz topa sahip olmadığımızda dönemlerdeki aksiyonları geliştirmeliyiz ama genel olarak iyiydi."

Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • YoH null: Her maçta her oyunda hakem bahane olarak kullanılır neden diye sorarsanız savaşlar zafer kazandırmaz oyuzden zafer yoksa bahanesi savaş olur futbol hakemle alakalı değil futbolcular kaliteli değil hangi ülke olursa olsun farketmiyor kaliteli oyuncun yoksa zaferinde yoktur bahanen vardır oda her zaman hakem olur 20 8 Yanıtla
  • Gursel kalen: Boş konuşuyorsun sen hoca. Doğru dürüst kadro çıkartamıyorsun. Milli takıma çağırmadığın oyuncular çağırdığın oyunculardan daha iyileri var. Sen bu kafa ile sıfır çeker gelirsin. Bu günkü maçı 4-1 kayıp etmeniz gerekiyordu 2 mutlak golü mert önledi. 11 7 Yanıtla
  • Mustafa bulut: Artık Mıllı takım da tad vermiyor Hep aynı taktık aynı senaryo sonuç Hüsran 3 3 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: geç onu motella defansa çözüm bul sen gerisi hallolur, Merih ile 2 kişi eksik oynuyoruz 4 0 Yanıtla
  • Gencer Guney: yandaş topçular ile bu kadar, Samet, Merih bitik, kerem formsuz, iki maçtır tam kadro yok ortada, işimiz zor 3 0 Yanıtla
  • Ankara null: bu takimla hali sahada maca gidilmez okdr kotu taktik teknik yok REZALET YAA 1 1 Yanıtla
  • Sultan Gurler: bu adam sımdıden Turk olmus bellı... 0 0 Yanıtla

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