Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi - Son Dakika
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Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

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Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Montella, "Şu anda keyifliyiz ama yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız" dedi. Galibiyeti Türk milletine armağan eden İtalyan teknik adam, "Çok mutluyuz. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

18.06.2024 22:30  Güncelleme: 22:41
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından konuştu. Montella, "Şu anda keyifliyiz ama yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız" dedi.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:

"YAPTIĞIMIZ FEDAKARLIKLARIN KARŞILIĞINI ALDIK"

"Çok mutluyuz. Çok fazla tesadüfün birleştiği bir gündü. Bayram, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu anda keyifliyiz ama yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız.

Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

"GALİBİYETİ TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN EDİYORUM"

Öncelikle bu galibiyeti Türk milletine armağan etmek istiyorum. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Taraftarların desteği bizi daha güçlü kılıyor, lütfen böyle devam etsinler.

Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

"HAYATIMIN EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

İlk 30 dakika hızlı oynadık. Gol de bulduk. Gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gol attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri de muhteşem... Çok mutluyuz. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu."

Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi

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Son Dakika Spor Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Behzat: doğum günün kutlu olsun montella bize güzel bir gece yaşattıklari için ay yıldızlı milli takıma çok teşekkürler. 24 0 Yanıtla
  • Ömer Gündoğdu: Doğum günü pastası da olabilirdi . 9 3 Yanıtla

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