Vincenzo Montella: "Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti" - Son Dakika
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Vincenzo Montella: "Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti"

17.04.2022 18:52

- Vincenzo Montella: "Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Trabzonspor'a karşı motivasyondan fazlasın ihtiyacımız olacak" Kasımpaşa deplasmanında 4-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella maçın...

- Vincenzo Montella: "Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella:

" Trabzonspor'a karşı motivasyondan fazlasın ihtiyacımız olacak"

İSTANBUL - Kasımpaşa deplasmanında 4-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella maçın ardından kırmızı karttan sonra oyunun başka bir noktaya gittiğini söyleyerek, Trabzonspor maçı için de motivasyondan fazlasına ihtiyaçları olacaklarını ifade etti.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanında 4-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella maçın ardından konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Montella, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak zor oluyor. Maçın gidişatında da performansına da bakınca, güzel anlar yaşamadık. Bazı pozisyonlarda rakip de bizden önce değerlendirdi pozisyonları. Kırmızı karttan sonra oyunun gidişatı farklı bir yere gitti. Risk almaya çalıştık ama bizim için üzücü bir performanstı. Sezon başında bu noktalara geleceğimizi söylesek kimse inanmazdı ama buraya geldik ve son haftalarda istediğimiz sonuçları alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şanssız bir periyottan geçtik"

Takımın kaçırdığı goller hakkında konuşan Montella, "Bu maçla ilgili konuşacaksak pozisyon üretme konusuna hak veriyorum. Ama diğer maçlarda aynısını söyleyemem. Başakşehir'i yendik ve onlar ilk 2'yi zorlamak için bir kadro kurdular. Hatayspor ile de berabere kaldık ve performansa baktığınızda galibiyeti hak eden taraftık. Bu maçtan önce de Altay'ı yenerken ilk yarıda muazzam bir performans ortaya koyduk. O yüzden bu maçta istediğimizi alamadık. İçeride ya da dışarıda oynamak fark etmiyor. Son maçlarda pozisyonlara giren ama değerlendiremeyen bir takım var. Şanssızlık ve kalecilerin iyi kurtarışları ortaya çıktı. Bugün de 10 kişi kalmadan önce şanslar bulduk ama rakibin kalecisi iyiydi. Şansları değerlendiremedik. 10 kişi kalmamıza rağmen ikinci yarıda da bulduğumuz fırsatlar vardı. Akintola'nın bir şutu vardı ve onu da çıkardı" diye konuştu.

"Motivasyondan fazlasına ihtiyacımız olacak"

Önümüzdeki hafta Trabzonspor'la karşılaşacakları hatırlatılan Montella, "Aslında Trabzonspor'a karşı bugünkü performansın tam tersini göstermemiz lazım. Kendimizi motive etmeyeceğiz zaten motive olmalıyız. Sadece iyi bir performans yetmeyecek, daha da fazlasına ihtiyacımız olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Vincenzo Montella: Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti
Vincenzo Montella: Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti
Vincenzo Montella: Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vincenzo Montella: 'Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti' - Son Dakika


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