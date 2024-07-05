Vincenzo Montella: Merih'e verilen ceza bizi daha çok motive edecek - Son Dakika
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Vincenzo Montella: Merih'e verilen ceza bizi daha çok motive edecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza hakkında konuştu. Cezanın haksızlık olduğunu düşünen İtalyan teknik adam, "Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. Ama bu bizi daha çok motive edecek" dedi.

05.07.2024 19:53
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, bu maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merih Demiral'a UEFA tarafından bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle verilen cezanın haksızlık olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Bu siyasi bir sembol değil. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. Ama bu bizi daha çok motive edecek" dedi.

"İLK 11'İN DEĞİŞMEZ İSMİ TAKIM RUHU"

Sözlerine "Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Yarın ki maça hazırız. Umarım devam ederiz" diyerek başlayan Montella, "En son haklı olduğumu herkese gösterdim. Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"MERİH'E VERİLEN HAKSIZ VEZA BİZİ DAHA ÇOK MOTİVE EDECEK"

Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza hakkında da konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek" açıklamasını yaptı.

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