Vincenzo Montella, milli takımdan ayrılabilir - Son Dakika
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Vincenzo Montella, milli takımdan ayrılabilir

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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın sezon sonunda efsanesi olduğu Roma'nın başına geçebileceği iddia edildi. Teknik direktör arayan İtalyan ekibinin Montella ile ilgilendiği ve 50 yaşındaki çalıştırıcının da teklif gelmesi halinde eski takımını çalıştırmak istediği öne sürüldü.

07.11.2024 18:55
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın milli takım serüveni sona erebilir. İtalyan teknik adamın ay-yıldızlılardaki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ROMA'YA YEŞİL IŞIK YAKTI

Efsanesi olduğu Roma'nın kendisiyle ciddi bir şekilde ilgilendiği bilinen Montella'nın Ivan Juric sonrası teknik direktör arayan İtalyan ekibine da yeşil ışık yaktığı öğrenildi. 50 yaşındaki çalıştırıcının, Roma gibi bir kılüpten teklif almasının ardından kulüp takımı çalıştırmak istediğini yakın çevresine bildirdi.

SEZON SONUNDA MASAYA OTURACAK

Milliler ile 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Vincenzo Montella, sezon sonunda Roma ile masaya oturacak. İtalyan teknik adam, anlaşma sağlaması halinde durumu TFF'ye bildirecek ve milli takımdan ayrılacak. Öte yandan Roma'nın tek alternatifi Montella olmadığı ve teknik direktör listesinin 5. sırasında olduğu yazıldı.

TEKLİF GELİRSE DİYE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Vincenzo Montella, geçtiğimiz günlerden Roma'dan teklif alması halinde ne yanıt vereceğinin sorulması üzerine ise takımın başında o dönem için Ivan Juric'in bulunduğunu ve kendisinin Türkiye Futbol Federasyonu ile bir sözleşmesi olduğunu hatırlatsa da eski kulübüne kapıyı kapatmadı. İtalyan teknik adam bu soruya "Türkiye'de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ve kalbinden bir parça bıraktığı bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi davranırım" cevabını vermişti.

MONTELLA'NIN TÜRKİYE KARNESİ

Vincenzo Montella, Türkiye'nin başında 12'si resmi, 5'i özel olmak üzere 17 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam idaresinde bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 27 kez fileleri havalandıran milli takım, kalesinde 23 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella ile Hırvatistan (1-0), Letonya (4-0), Almanya (3-2), Gürcistan (3-1), Çekya (2-1), Avusturya (2-1) ve İzlanda (3-1), Karadağ (1-0) ve İzlanda (4-2) maçlarını kayıpsız geçerken, Galler (1-1), (0-0) ile İtalya (0-0) müsabakalarında beraberlikle yetindi. Milli takım, Macaristan (0-1), Avusturya (1-6), Polonya (1-2), Portekiz (0-3) ve Hollanda (1-2) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Vincenzo Montella, milli takımdan ayrılabilir

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Son Dakika Spor Vincenzo Montella, milli takımdan ayrılabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • sudem meliss:
    İnşallah Bu işe yaramıyor bedavadan Para alıyor adiii 3 13 Yanıtla
  • Burak Ak:
    Fatih terim gelir bişey olmaz 1 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    senin fişinin Beşiktaş çekecek rahat ol sen semihi oynatmazsan aklını oynatırsın 1 0 Yanıtla
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