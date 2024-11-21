Vincenzo Montella'nın koltuğu sallantıda: Yerine düşünülen isimler efsane - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Vincenzo Montella'nın koltuğu sallantıda: Yerine düşünülen isimler efsane

Geniş Video İzle

TFF yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan antrenörü Vincenzo Montella ile bir toplantı yapma kararı aldı. Son Karadağ maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Montella'nın görevine son verilmesi ihtimali artarken, Türk futbol kamuoyu milli takımın başına Türk bir teknik adamın getirilmesini talep ediyor. Adaylar arasında Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi deneyimli teknik adamlar var.

21.11.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF yönetiminin, Karadağ'a 3-1 yenildiğimiz maçın ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile bir araya gelerek toplantı yapacağı ve ona göre yol haritası çizeceği öne sürüldü.

KOLTUĞU SALLANTIDA

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmesi ihtimali giderek artıyor. Karadağ'a 3-1 mağlup olmanın ardından, Türk futbol kamuoyu, milli takımın başına Türk bir teknik adamın getirilmesini talep ediyor. İtalyan hocanın favori futbol sistemi olan forvetsiz oyun ise büyük eleştiri aldı. Son olarak Uluslar Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye'nin performansı, teknik adam değişikliğini gündeme getirdi.

ADAYLARIN HEPSİ EFSANE

TFF'nin alacağı yeni karar merakla bekleniyor. Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi deneyimli teknik adamlar, A Milli Takım için en güçlü adaylar arasında. Önümüzdeki günlerde, milli takımın başına kimin geleceği de büyük oranda netleşmiş olur.

Vincenzo Montella\'nın koltuğu sallantıda: Yerine düşünülen isimler efsane

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Sergen Yalçın, Milli Takım, Fatih Terim, Karadağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Montella'nın koltuğu sallantıda: Yerine düşünülen isimler efsane - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kamil Şenel:
    Troller başladı yine. Adamı bırakın da işini yapsın. Karadağ maçında öyle Bi zeminde hangi takım olsa kaybedebilirdi. Playoff da rahat çıkarız a ligine. Destek olun köstek değil. Olumlu düşünce hayata anlam Katar. Olumsuz düşünce hayatınızı zehir eder. Kurtulun artık içinizdeki şu illetten. Kurtulamıyorsanız içinizden konuşun ve susun en azından. 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    defolup gitsin 4 1 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    milli takım teknik direktörü Sergen Yalçın'ın olmalı tam onun işi. 4 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    roma'ya dönmek için bilerek yapmıştır bütün bunları 3 0 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    Viçenzo montella işini yapıyor gayet de iyi futbol oynatıyor federasyon neyin peşindesin 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:32 Hemşire Selen Bilgin’in ölümü dosyasından “Yenidoğan çetesi“ konuşmaları çıktı Hemşire Selen Bilgin'in ölümü dosyasından "Yenidoğan çetesi" konuşmaları çıktı
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
14:24 Mustafa Destici’nin ’Mahruki’ açıklamaları yeniden gündemde: ’Bu kabul edilecek bir paylaşım değil’ Mustafa Destici'nin 'Mahruki' açıklamaları yeniden gündemde: 'Bu kabul edilecek bir paylaşım değil'
14:21 Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi
14:18 Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler
14:18 Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle Erdoğan talimat verdi Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle! Erdoğan talimat verdi
14:18 Otomobil AVM’nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı
14:18 Beyaz Show geri mi dönüyor Beyaz Show geri mi dönüyor?
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:57 Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 10:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: Vincenzo Montella'nın koltuğu sallantıda: Yerine düşünülen isimler efsane - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.