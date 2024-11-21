Vincenzo Montella\'nın koltuğu sallantıda: Yerine düşünülen isimler efsane

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TFF yönetiminin, Karadağ'a 3-1 yenildiğimiz maçın ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile bir araya gelerek toplantı yapacağı ve ona göre yol haritası çizeceği öne sürüldü.

KOLTUĞU SALLANTIDA

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmesi ihtimali giderek artıyor. Karadağ'a 3-1 mağlup olmanın ardından, Türk futbol kamuoyu, milli takımın başına Türk bir teknik adamın getirilmesini talep ediyor. İtalyan hocanın favori futbol sistemi olan forvetsiz oyun ise büyük eleştiri aldı. Son olarak Uluslar Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye'nin performansı, teknik adam değişikliğini gündeme getirdi.

ADAYLARIN HEPSİ EFSANE

TFF'nin alacağı yeni karar merakla bekleniyor. Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi deneyimli teknik adamlar, A Milli Takım için en güçlü adaylar arasında. Önümüzdeki günlerde, milli takımın başına kimin geleceği de büyük oranda netleşmiş olur.