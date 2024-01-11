Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor\'u da yendi

Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan için tek yürek oldu

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

ONUACHU VE BENKOVIC GALİBİYETİ GETİRDİ

Bordo-mavililerin golleri 21. dakikada Filip Benkovic ve 45+1. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti.

ONUACHU'DAN REKOR

Süper Lig'de bu sezon en fazla kafa golü atan oyuncu olan Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla Alexander Sorloth'tan (6; 2019/20) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

VISCA ALEX'İ YAKALADI

Onuachu'nun golünde asist yapan Visca, Süper Lig tarihinin en çok asist yapan yabancı futbolcusu olan Alex'i yakaladı. Bosnalı yıldız 108 asist yaptı.