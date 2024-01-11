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Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi - Son Dakika
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Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Filip Benkovic ve Paul Onuachu attı. Onuachu, bu sezon en fazla kafa golü atan oyuncu olarak Alexander Sorloth'un bir sezonda en yüksek gol rekorunu kırdı. Ayrıca, Onuachu'nun golünde asist yapan Visca, Süper Lig tarihinde en çok asist yapan yabancı futbolcu olan Alex'i yakaladı.

11.01.2024 - 23:55,  Güncelleme: 00:26
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Süper Lig ekibi Trabzonspor, 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

ONUACHU VE BENKOVIC GALİBİYETİ GETİRDİ

Bordo-mavililerin golleri 21. dakikada Filip Benkovic ve 45+1. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti.

Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da devirdi

ONUACHU'DAN REKOR

Süper Lig'de bu sezon en fazla kafa golü atan oyuncu olan Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla Alexander Sorloth'tan (6; 2019/20) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da devirdi

VISCA ALEX'İ YAKALADI

Onuachu'nun golünde asist yapan Visca, Süper Lig tarihinin en çok asist yapan yabancı futbolcusu olan Alex'i yakaladı. Bosnalı yıldız 108 asist yaptı.

Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor\'u da yendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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