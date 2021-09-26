Geçen hafta Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, kadroda çarpıcı değişikliklere imza attı.
Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun, Miha Zajc, Hatayspor maçında olmayacak. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Valencia, Berisha
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler - Son Dakika Spor