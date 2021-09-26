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Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler - Son Dakika

Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

26.09.2021 15:00
Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler, System.String[]

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Hakem Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira bu maçta Mesut Özil ve Osayi'yi yedek kulübesine çekerken Mert Hakan ile Muhammed'e ilk 11'de şans verdi. Savunmada ise Serdar Aziz ve Tisserand'ın yokluğunda Filip Novak görev yapacak.

Geçen hafta Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, kadroda çarpıcı değişikliklere imza attı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun, Miha Zajc, Hatayspor maçında olmayacak. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Valencia, Berisha

Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

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Son Dakika Spor Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler - Son Dakika
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