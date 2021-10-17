Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'in 9. haftası zirve mücadelesine sahne olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç öncesi sarı-lacivertliler 19 puanla liderlik koltuğunda otururken Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR 222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

LİGDE FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'UN ÖNÜNDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Valencia