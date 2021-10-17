Üye Girişi
Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika

Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

17.10.2021 18:07
Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Vitor Pereira, savunmada Filip Novak'a şans verirken orta sahada da Crespo forma giyecek. Sarı-lacivertlilerde hücum hattında ise Mesut Özil, Valencia ve Rossi sahada olacak. Bordo-mavililerde ise orta saha kurgusunda Berat, Abdülkadir ve Bakasetas yer alıyor.

Süper Lig'in 9. haftası zirve mücadelesine sahne olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç öncesi sarı-lacivertliler 19 puanla liderlik koltuğunda otururken Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR 222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

LİGDE FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'UN ÖNÜNDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Valencia

Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu 18:24 En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu Talihsiz kaza! 17 yaşındaki çocuk, babasının silahını temizlerken annesini vurdu 18:11 Talihsiz kaza! 17 yaşındaki çocuk, babasının silahını temizlerken annesini vurdu Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı 18:04 Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı
6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı 17:25 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi 17:23 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar 16:24 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı 16:20 Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi 13:26 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:27 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:21 Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi
18:07 Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
17:34 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa yorumlarına şaşırtan tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
17:26 Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu
17:24 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı
17:23 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz
17:22 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
18:28
Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi         
18:21
Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu         
18:09
Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi         
17:57
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz         
17:24
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı         
16:08
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 18:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement