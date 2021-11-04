Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

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Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'le karşılaşıyor. Kritik maç öncesinde grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamadı. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil de kadroda yok. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Royal Antwerp: Butez; Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete; Gerkens, Fischer, Benson; Frey.

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

CANLI ANLATIM

Dakika 28: Harika bir gol... İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topa Berisha nefis bir vole vurdu ve topu ağlara yolladı.

Dakika 15: Berisha'nın şık pasıyla topla buluşan Meyer sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Meyer, yerden uzak direğe doğru şık bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı: 2-0

Dakika 8: İrfan Can'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Mert Hakan, harika bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0