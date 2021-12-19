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Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynadı! Beşiktaş maçı yorumuna tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynadı! Beşiktaş maçı yorumuna tepkiler çığ gibi

19.12.2021 21:48
Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynadı! Beşiktaş maçı yorumuna tepkiler çığ gibi

Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira maç sonu taraftarı kızdıran açıklamalarda bulundu. Lider Trabzonspor'la puan farkının 14'e çıktığı mücadele sonrası, "Çalışmaya devam etmeliyiz. Birlik olmalıyız, bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Böyle savaşırsak, kayıpları telafi ederiz." sözleri tepki çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli hocanın verdiği röportajda, "Böyle savaşırsak, kayıpları telafi ederiz" ifadelerini kullanması sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

"BİRLİK OLMALIYIZ"

Vitor Pereira yaptığı açıklamada, "Taraftarın tepkisi normal. Onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyorduk. Biz çalıştık ama sonucu alamadık. Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyini veriyor. Bizi sürekli destekliyor. Oyuncular savaştı ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. İşler iyi gitmediğinde de bu tepki normal. Çalışmaya devam etmeliyiz. Birlik olmalıyız, bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Böyle savaşırsak, kayıpları telafi ederiz." dedi.

TARAFTAR, VITOR PEREIRA'YA İSYAN ETTİ

Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, Vitor Pereira'nın bu açıklamaları sonrası adeta çılgına döndü. Portekizli hocanın takımdaki kötü gidişi düzelteceğine inancı kalmayan sarı-lacivertliler, sosyal medyadan Vitor Pereira'ya isyan etti.

Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynadı! Beşiktaş maçı yorumuna tepkiler çığ gibi
Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynadı! Beşiktaş maçı yorumuna tepkiler çığ gibi
Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynadı! Beşiktaş maçı yorumuna tepkiler çığ gibi
Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynadı! Beşiktaş maçı yorumuna tepkiler çığ gibi

Vítor Pereira, Fenerbahçe, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynadı! Beşiktaş maçı yorumuna tepkiler çığ gibi - Son Dakika Spor


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