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Vitor Pereira: Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu - Son Dakika

Vitor Pereira: Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu

05.11.2021 02:09
Vitor Pereira: Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu

"Kalitenizi sergilemek için çoğu zaman öz güvenli olmanız gerekir""Başarılı olmak için her şeye sahibiz""İrfan'ın topla birlikte karar verme becerisi gerçekten çok iyi"Mert Hakan Yandaş: Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu"Fenerbahçe kulübünün kaptanlığını yapmak, çok büyük bir...

"Kalitenizi sergilemek için çoğu zaman öz güvenli olmanız gerekir"

"Başarılı olmak için her şeye sahibiz"

"İrfan'ın topla birlikte karar verme becerisi gerçekten çok iyi" Mert Hakan Yandaş: Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu "Fenerbahçe kulübünün kaptanlığını yapmak, çok büyük bir onur""Fenerbahçe armasının olduğu yerde en iyisini yapmak zorundayız"Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu. Tabii ki Trabzon, Alanyaspor ve Konyaspor maçları farklı maçlardı. Bugün bizim için 3 puanı kazanmak çok önemliydi. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz" dedi.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolcu Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. Son haftalarda gelen kötü sonuçların ardından iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyleyen Vitor Pereira, "Bence bugün iyi bir maç oynadık. İyi bir takım ruhu sergiledik. Geçirmiş olduğumuz zor haftalardan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu tarzı maçları oynayacak karakterimizin olduğunu gösterdik. Bugün kazanmayı hak ettik. Daha da fazla atabilirdik. Sonuç için mutluyum" diye konuştu."KALİTENİZİ SERGİLEMEK İÇİN ÇOĞU ZAMAN ÖZ GÜVENLİ OLMANIZ GEREKİR"Royal Antwerp karşısında alınan galibiyetin takımın öz güvenine katkı sağlayacağını söyleyen Pereira, "Maçtan önce de söylemiştim. Ligde yüksek kalitede oynadığımız maçlar vardı. Frankfurt maçı da bu seviyedeydi ama futbol sadece taktiksel şeyler değildir. Kalitenizi sergilemek için çoğu zaman öz güvenli olmanız gerekir. Kalite, öz güvenle gelir. Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu. Tabii ki Trabzon, Alanyaspor ve Konyaspor maçları farklı maçlardı. Bugün bizim için 3 puanı kazanmak çok önemliydi. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz. Bizim için en önemli maç, bir sonraki maç" ifadelerini kullandı."BAŞARILI OLMAK İÇİN HER ŞEYE SAHİBİZ"Son haftalarda alınan sonuçların ardından üzerinde bir baskı hissedip hissetmediği üzerine gelen bir soruya ise deneyimli teknik adam, "Benim takımımdan, oyuncularımdan ve taraftarlarımızdan hiçbir şüphem yok. Başkanımızın tutkusundan da öyle. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Yapmamız gereken dengeyi doğru koruyup doğru yolda devam etmek" şeklinde cevap verdi."İRFAN'IN TOPLA BİRLİKTE KARAR VERME BECERİSİ GERÇEKTEN ÇOK İYİ" İrfan Can Kahveci'nin gösterdiği performansla ilgili de konuşan Pereira, "İrfan'ın kalitesini biliyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Sakatlandı ve uzun süre aramızda yoktu. Şimdi fiziksel durumunu toparlıyor. O kalitesini sahaya katabilir. Topla birlikte karar verme becerisi gerçekten çok iyi. Oyuncular bazen fırsat geldiğinde kendilerini gösterirler. O fırsata elleri ve beyinleri ile sarılmaları gerekir. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Umarım bu şekilde devam ederler" açıklamasında bulundu.MERT HAKAN YANDAŞ: BİR REAKSİYON VERMEMİZ GEREKİYORDUKarşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan Mert Hakan Yandaş, bu performansı devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Yandaş, "Bizim için zorlu geçen 3 hafta vardı. Bunun bilicinde buraya geldik. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bugün takım olarak konuştuğumuz her şeyi sahaya yansıttık. 3-0 gibi net bir skor aldık, daha fazla gol bulabilirdik. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor, bir maçla kalmaması gerekiyor. Pazar günü oynayacağımız maçtan sonra önemli bir derbi var. Bütün maçlara çok iyi hazırlanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün de bizim için özel bir gündü" dedi."FENERBAHÇE KULÜBÜNÜN KAPTANLIĞINI YAPMAK ÇOK BÜYÜK BİR ONUR"Royal Antwerp karşısında sahaya kaptan olarak çıkmasının büyük bir onur olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bugün benim için çok güzel geçti. Benim için ve takım için iyi olması önemli. Kaptanlık pazubandını taktığım gün gol atıp asist yapmak, ayrı bir mutluluk. Fenerbahçe kulübünün kaptanlığını yapmak çok büyük bir onur. Bu akşamı burada bırakmamız gerekiyor" diye konuştu.Mert Hakan Yandaş, orta sahada birlikte oynadığı Jose Sosa ile ilgili ise "Bugün sahada herkes çok iyiydi. Herkesin emeğinin hakkını vermek lazım. Kimle olursa olsun elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki Sosa özel bir oyuncu" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE ARMASININ OLDUĞU YERDE EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Royal Antwerp'e karşı İstanbul'da oynanan karşılaşmada alınan beraberliğin hatırlatılması üzerine ise Mert Hakan Yandaş, "Geçmişi unutmak lazım. Tabii ki orada kazanmak isterdik ama olmadı. Önümüze bakmamız lazım. Önümüzdeki iki maçı kazandığımız takdirde gruptan çıkıyoruz. Fenerbahçe armasının olduğu yerde en iyisini yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu.


Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, İstanbul, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu - Son Dakika Spor


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