Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı - Son Dakika
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Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig'deki ilk maçında Wolverhampton'ın başında Leicester City'yi 3-0 mağlup etti. Wolverhampton, Pereira'nın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçta galip gelerek, Premier Lig'deki 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 12'ye yükseltti.

23.12.2024 16:05  Güncelleme: 16:15
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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde teknik direktör Vitor Pereira ile ilk maçına çıkan Wolverhampton, deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Wolverhampton'ın başındaki ilk maçında Leicester City'yi 3-0'lık skorla yendi.

İLK MAÇINI RAHAT KAZANDI

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile çıktığı ilk maçta galip gelen Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gonçalo Guedes, 36. dakikada Rodrigo Gomes ve 44. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, Premier Lig'deki 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 12'ye yükseltti. Leicester City ise 14 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Wolverhampon, Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı

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