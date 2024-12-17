Vitor Pereira Premier Lig'in köklü takımının başına geçiyor - Son Dakika
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Vitor Pereira Premier Lig'in köklü takımının başına geçiyor

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'in köklü takımı Wolverhampton ile anlaştı. 56 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibine 1.5 yıllık imza atacak. Anlaşma gereği Al Shabab'a 1 milyon euro tazminat ödenecek. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

17.12.2024 14:39  Güncelleme: 14:56
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Vitor Pereira, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmeye hazırlanıyor.

1.5 YILLIK İMZA ATACAK

Sky'da yer alan habere göre, Wolverhampton, Pereira ile anlaşmaya vardı. Wolverhampton ve Pereira arasındaki anlaşmaya göre, 56 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibine 1.5 yıllık imza atacak. Wolverhampton, Pereira'nın sözleşmesi devam ettiği için Al Shabab'a 1 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Vitor Pereira için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Pereira'nın başına geçmeye hazırlandığı Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI

Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı. Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.

Vitor Pereira Premier Lig\'in köklü takımının başına geçiyor

Wolverhampton Wanderers, Suudi Arabistan, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira Premier Lig'in köklü takımının başına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Aziz Başkan Göreve:
    Skik takımın bi bize ittt gibi oynadı hakemle kazandınız 6snin kllanışlı aparatı oldunuz ama sana aferin feraditti nerede durmanız gerektiğini bilin. 25 0 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Bu adamı boşa gönderdik, çok iyi oyuncular buluyordu parlatıyordu 14 0 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferad ann nesni de skenskene :D:D:D adanasından febesine ahahahhaha herkesin dilinde :)))) 13 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray gibi köklü çünkü kökü federasyonun sapıda hakemlerin elinde 1 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tarık yücenin karısı meze olacakmis ingiliz takımlarına 0 0 Yanıtla
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