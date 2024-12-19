Vitor Pereira, Premier Lig takımına imzayı attı - Son Dakika
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Spor

Vitor Pereira, Premier Lig takımına imzayı attı

Vitor Pereira, Premier Lig takımına imzayı attı

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Vitor Pereira, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Al-Shabab'da görev yaparken Wolverhampton'a transfer olan Portekizli teknik adam için, İngiliz ekibi 1 milyon euro fesih bedeli ödedi.

19.12.2024 17:48
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Premier Lig ekibi Wolverhampton, Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiliz ekibinin, Portekizli teknik adam için Al Shabab'a 1 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği öğrendildi.

FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI

Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı. Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.

TAKIMIN DURUMU

Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor. Pereira, Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan ve 1.73 puan ortalaması yakalayan bir teknik adam.

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira, Premier Lig takımına imzayı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Vatandaş Rıza:
    2 ay sonra Yolverhampton 12 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Bundan çok iyi futbol direktörü çok iyi scout olur ama asla iyi bir teknik direktör olmaz. 8 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    4 Ay sonra postalarlar 3 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Herkes artık Wolvesin rakibine oynayıp para basar ve köşeyi döner. 0 0 Yanıtla
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