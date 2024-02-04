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Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni hocası oldu - Son Dakika
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Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni hocası oldu

Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab\'ın yeni hocası oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.

04.02.2024 17:12  Güncelleme: 17:16
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞTI

Hırvat teknik adam Igor Biscan ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam 10 Nisan 2023'ten beri boştaydı. 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, sarı lacivertli takımda 86 maça çıktı ve 48 galibiyet, 22 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı.

Vitor Pereira, Suudi Arabistan takımının yeni hocası oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni hocası oldu - Son Dakika
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