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Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi - Son Dakika

Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi

01.10.2021 10:51

Sarı-Lacivertliler'in Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 kaybettiği maçta bir grup taraftar Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Taraftarlar, maç sonunda Vitor Pereira'nın olduğu yere su bardakları ve pet şişe attı. Berke Özer kulübeden çıkıp tribünlere dönerek 'atmayın, ne yapıyorsunuz?' diye tepki gösterdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Olympiakos karşısında sahaya sürdüğü 11 ve maça yaptığı müdahaleler büyük tepki çekti. Sabah'ın haberine göre maçın son anlarında tribünlerden Vitor Pereira'nın olduğu yere su bardakları atıldı. Yedek kaleci Berke Özer de tribünlere 'atmayın' şeklinde tepki gösterdi.

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İKİ ORTA SAHA YUHALANDI

Öte yandan Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş da oyundan alınırken taraftarlarca protesto edildi. Mert Hakan Yandaş yuhalamalara alkışla karşılık verdi. Kaleci Altay Bayındır ise 3 gol yemesine rağmen tribünlerden alkış aldı.

Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Berke Özer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Can Yıldırım : Mesut özil oynatmıyorsan hak ediyorsun. Tıpkı Van geçmişteki gibi yıldız oyuncuyu oynatmıyor. Elinde Özil varsa oynatacaksın yoksa sende yolcusun Vitor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi - Son Dakika
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