Vitor Pereria: Bu maç hakkında konuşmak zor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vítor Pereira, mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

"BU MAÇ HAKKINDA KONUŞMAK ZOR"

Son dakikada yenik duruma düşmelerinin zor bir durum olduğunu söyleyen Pereira, "Bu maç hakkında konuşmak zor. Maç boyunca eşit seviyede mücadele ettik. Gol atacak pozisyonlar yakaladık. Son oynadığımız lig maçımız zordu. Buraya daha fazla çözümle gelebilseydik farklı olabilirdi. Serdar, Crespo, Mesut, Gustavo olsaydı farklı olabilirdi. Son saniyede gol yedik. Kontrol ettiğimiz bir toptu ancak gol yedik. Geleceğe bakmalıyız. Bir sonraki maça bakmalıyız. Lig bizim ana kulvarımız, önümüzdeki maça hazırlanmalıyız. Beraberlik olsaydı şansımızı son maça bırakacaktık. İyi ama zamana ihtiyacı olan genç oyuncularımız var. Son saniyede yediğimiz gol, tecrübeyle ilgili ne demek istediğimi anlatan bir durum" dedi.

"OYUNCULARIMIZA SAYGI DUYMALISINIZ"Sarı lacivertli takımın savunmacısı Marcel Tisserand'ın performansı ile ilgili soruya da Portekizli teknik adam, "Fikrinize saygu duyuyorum ancak oyunu tek oyuncu üzerinden açıklamak nasıl mümkün olabilir? Neden Marcel Tisserand için konuşmak istiyorsunuz, golü onun yüzünden mi yediğimizi düşünüyorsunuz? Bu maçta tek bir oyuncu üzerinden konuşursanız Tissedran hakkında konuşur. Oyuncularımıza saygı duymalısınız" diye konuştu.

Öte yandan alınan skorun ve oyunun kendi sorumluluğunda olduğun vurgu yapan Pereira, "Bu benim sorumluluğum, aldığımız skor ve yediğimiz gol de benim sorumluluğum" dedi.

- Pire