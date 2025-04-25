Vlahovic Fenerbahçe\'den dünyaları istiyor

celal ödemiş:

Çok bir şey değil aslında, hani şu bizde olan OSIMHEN için cebinde 50 milyonum hazır diyenler, Hani OSİMHEN için teklifte bulunanlar için çerez sayılır versinler alsınlar. :)) Tabi bu OSİMHEN nasılsa gelmez ben çıkayım ortaya yapayım reklamımı havalarına benzemez başka yok ciddilerse harbi çerez parası :)))