Vodafone Park tam kapasite! - Son Dakika

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Vodafone Park'ta tribünlerin tamamı dolarken, taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Park'a saatler öncesinden gelen siyah-beyazlılar, tribünlerdeki yerini alırken, takımlarına da ısınma anından itibaren destek vermeye başladı.
Tribünlerde boşluk kalmazken, maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaş taraftarı, tezahüratlarına da başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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