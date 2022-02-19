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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.02.2022 18:18
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali YücelHakemler: Yavuz Akdemir, Sema KayıkçıTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Wendt, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Rıfat Kantarcıoğlu)Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Oğuzhan Doğruluk, Çağatay Durmaz,...

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Wendt, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Rıfat Kantarcıoğlu)

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Oğuzhan Doğruluk, Çağatay Durmaz, Buchegger, Burak Baturalp Güngör (Muhammed Aray, Serkan Ramazan Kılıç, Sercan Yüksel Bıdak, Vefa Yılmaz, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-22, 25-23, 21-25, 22-25, 8-15

Süre: 151 dakika (32, 33, 32, 34, 20)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Spor Toto deplasmanda, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Süre: 97 dakika (32, 33, 32)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

YORUMLAR
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi ŞIRNAK-Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi; Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3 - Altekma: 0 ŞIRNAK-Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi; Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3 - Altekma: 0 Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0 Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Altekma: 0

Semih Çelik, Efeler Ligi, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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