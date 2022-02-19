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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.02.2022 18:47
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Yasin Okumuş, Pınar ElmaAvşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: İlker Esin, Enaboifo, Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Voukeng, (Yusuf Eken, Zeka Çağatay Kır, Kadir Cin, Thondike, Yiğit Yıldız)Bingöl Solhanspor: Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: İlker Esin, Enaboifo, Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Voukeng, (Yusuf Eken, Zeka Çağatay Kır, Kadir Cin, Thondike, Yiğit Yıldız)

Bingöl Solhanspor: Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan, Doardo, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, (Alper Omurca, Celalettin Fedekar, Fatih Yörümez, Burak Hazırol, Halil İbrahim Kurt,)

Setler: 25-21, 25-21, 21-25, 21-25, 11-15

Süre: 140 dakika (29, 30, 32, 31,18 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta maçında Bingöl Solhanspor, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-2 yendi.

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Sigorta, Bingöl, Afyon, Maden, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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