Salon: Sorgun
Hakemler: Tuncay Kandemir, Bilal Çağlar
Sorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Murathan Kısal, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Can Erenhan, Ali Onur Edis)
Yeni Kızıltepespor: Ertan Debreli, Alfanso, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan)
Setler: 25-22, 25-20, 22-25, 25-14
Süre: 128 dakika (32, 30,38, 28)
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20'inci hafta maçında Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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