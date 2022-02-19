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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.02.2022 19:33
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Tuncay Kandemir, Bilal ÇağlarSorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Murathan Kısal, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Can Erenhan, Ali Onur Edis)Yeni Kızıltepespor: Ertan Debreli, Alfanso, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen...

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Bilal Çağlar

Sorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Murathan Kısal, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Can Erenhan, Ali Onur Edis)

Yeni Kızıltepespor: Ertan Debreli, Alfanso, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan)

Setler: 25-22, 25-20, 22-25, 25-14

Süre: 128 dakika (32, 30,38, 28)

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20'inci hafta maçında Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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