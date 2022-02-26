Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

26.02.2022 17:42
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Nurper Özbar, Caner ÇildirGalatasaray HDI Sigorta: Divis, Doğukan Ulu, Melih Sıratca, Sedlacek, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Caner Çildir

Galatasaray HDI Sigorta: Divis, Doğukan Ulu, Melih Sıratca, Sedlacek, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Andaç Kapan, Can Ayvazoğlu, Caner Çiçekoğlu)

Setler: 25-20, 23-25, 25-22, 25-17

Süre: 117 dakika (26, 32, 34, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Arkasspor, Kızıltepe'de galibiyet arıyor Arkasspor, Kızıltepe'de galibiyet arıyor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Burhan Felek, Efeler Ligi, Sigorta, Vestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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