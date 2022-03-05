Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Uğur Kılınç, Grozdanov, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Burak Hazırol, Halil İbrahim Kurt, Fatih Yörümez, Celalettin Fedakar, Alper Omurca, Onur Çukur)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 20-25, 25-17, 20-25, 29-27, 11-15
Süre: 141 dakika (28, 26, 29, 38, 20)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Spor Toto, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika