Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.03.2022 18:45
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Gürhan Gül, Kadir GirenteBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Uğur Kılınç, Grozdanov, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Burak Hazırol, Halil İbrahim Kurt, Fatih Yörümez, Celalettin Fedakar, Alper Omurca, Onur Çukur)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak,...

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Uğur Kılınç, Grozdanov, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Burak Hazırol, Halil İbrahim Kurt, Fatih Yörümez, Celalettin Fedakar, Alper Omurca, Onur Çukur)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 20-25, 25-17, 20-25, 29-27, 11-15

Süre: 141 dakika (28, 26, 29, 38, 20)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Spor Toto, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Halil İbrahim Kurt, Efeler Ligi, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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