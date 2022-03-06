Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

06.03.2022 18:48
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Burhan İlhan, Adem TürkmenAvşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Cansın Ogbai Enaboifo, Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias (Tarık Emre Sipahioğlu, Kadir Cin, İlker Esin, Resul Gün, Yiğit Yıldız)Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Burhan İlhan, Adem Türkmen

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Cansın Ogbai Enaboifo, Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias (Tarık Emre Sipahioğlu, Kadir Cin, İlker Esin, Resul Gün, Yiğit Yıldız)

Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Setler: 22-25, 26-24, 20-25, 19-25

Süre: 120 dakika (30, 32, 31, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

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Galatasaray, Sigorta, Afyon, Maden, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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