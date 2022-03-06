Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Burhan İlhan, Adem Türkmen
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Cansın Ogbai Enaboifo, Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias (Tarık Emre Sipahioğlu, Kadir Cin, İlker Esin, Resul Gün, Yiğit Yıldız)
Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)
Setler: 22-25, 26-24, 20-25, 19-25
Süre: 120 dakika (30, 32, 31, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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