Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligde 24. hafta mücadelesinin programı şöyle:
Yarın:
18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)
19 Mart Cumartesi:
16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Halkbank- Sorgun Belediyespor (Başkent)
16.00 Bingöl Solhanspor- Galatasaray HDI Sigorta (Karşıyaka)
16.00 Altekma-Spor Toto (Atatürk Sigorta Shop)
16.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Şırnak)
16.00 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart (Ali Yücel)???????
Kaynak: AA
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