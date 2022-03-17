Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta mücadelesi yarın başlayacak

17.03.2022 10:27
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde 24. hafta mücadelesinin programı şöyle:

Yarın:

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)

19 Mart Cumartesi:

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Halkbank- Sorgun Belediyespor (Başkent)

16.00 Bingöl Solhanspor- Galatasaray HDI Sigorta (Karşıyaka)

16.00 Altekma-Spor Toto (Atatürk Sigorta Shop)

16.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Şırnak)

16.00 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart (Ali Yücel)???????

YORUMLAR
500
Develi Belediyespor'da play-off heyecanı Develi Belediyespor'da play-off heyecanı Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Burhan Felek, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
01:37 Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızıldığı iddia edildi! İran bağlantılı korsan grubundan şüpheleniliyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:34:10. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement