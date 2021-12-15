Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı. B Grubu ilk maçında Brezilya'nın Minas takımı, Kazakistan'ın Altay ekibini 25-20, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
B Grubu'nda ikinci maçta yarın saat 15.00'te VakıfBank ile Altay karşı karşıya gelecek. Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü oynanacak.
Kaynak: DHA
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