Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

24.02.2022 21:43
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Mimar SinanHakemler: Tomislav Popovirc, Zaur HajiyevAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Duygu Düzceler)Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Silva, Malinov, Pereira, Lippmann, Sorokaite...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Tomislav Popovirc, Zaur Hajiyev

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Duygu Düzceler)

Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Silva, Malinov, Pereira, Lippmann, Sorokaite (Castillo, Antropova)

Setler: 21-25, 25-23, 25-22, 18-25, 10-15

Süre: 135 dakika (26, 32, 28, 30, 19)

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 3-2 yenildi.

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Büyükşehir Belediyespor, Mimar Sinan, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika


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