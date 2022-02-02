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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

02.02.2022 20:38
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Nurper Özbar (Türkiye)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dixon, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Polen Ünver, Ada Germen, Kingdon, İrem Çor)Igor Gorgonzola Novara: Washington, Hancock, Bosetti,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Nurper Özbar (Türkiye)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dixon, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Polen Ünver, Ada Germen, Kingdon, İrem Çor)

Igor Gorgonzola Novara: Washington, Hancock, Bosetti, Chirchella, Montebeller, Dealdorop (Imperiali, Battistoni, Dodorico)

Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 25-16

Süre: 109 dakika (28, 25, 29, 27)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını 3-1 yendi.???????

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Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi, Burhan Felek, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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