Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

16.03.2022 20:04
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Sabine Witte (Almanya)VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hakley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)Developres Rzeszow: Wemerska, Bajema, Jurczyk, Honorio, Blagojvic, Stencel...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Sabine Witte (Almanya)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hakley, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)

Developres Rzeszow: Wemerska, Bajema, Jurczyk, Honorio, Blagojvic, Stencel (Szeyglowska, Bjmczyk, Papacz, Przybyla, Kalandadze)

Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-23

Süre: 102 dakika (25, 25, 26, 26)

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın Developres Rzeszow ekibini 3-1 yendi.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı ve bu turda Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

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Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Finlandiya, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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