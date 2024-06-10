Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var - Son Dakika
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Spor

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'yi yendiği maçta sevinç gösterisi sırasında kıyafetinin azizliğine uğrayan ve sosyal medyanın gündemine oturan Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabında maç günü yaşadıklarını anlattı. Kameraların kendisini çektiğinin farkında olmadığı ve annesinin mesajlarını da internet çekmediği için görmediğini belirten Köroğlu, ''Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu'' dedi.

10.06.2024 19:42  Güncelleme: 20:12
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nı yendiği maçta TRT kameralarına yansıyan görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabında maç günü yaşadıklarını anlattı.

"BÖYLE BİR DRAMAYA GEREK YOKTU"

İrem Köroğlu, videosunda "Kameralar nedense beni çekmiş ama ben beni çektiğinin asla ama asla farkında değildim. Sadece 1 kere gördüm, o anda da video çekiyordum. Annem bana defalarca 'Kızım seni çekiyorlar' diye mesaj atmış. İçeride internet çekmiyordu. O yüzden görmemişim hiçbir mesajı. Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu. Çok da güzel videolarım var aslında. 2 dakika önce gözümü kaşımamı dert ediyordum. Gerek yokmuş ama yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

Voleybol maçındaki görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan kadından açıklama var: Böyle bir dramaya gerek yoktu

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Filenin Sultanları'nın ABD'yi yendiği maçta sevinç gösterisinde bulunduğu sırada kıyafetinin azizliğine uğrayan Nazlıcan İrem'in göğüslerinin görünmesi ve o anların TRT ekranlarına yansıması sosyal medyada gündem olmuştu.

Voleybol maçındaki görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan kadından açıklama var: Böyle bir dramaya gerek yoktu

TRT, GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLMUŞTU

TRT, Nazlıcan İrem Köroğlu isimli genç kızın A Milli Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyeti kutlarken ki görüntülerinin yayınlanmasından rahatsız olduğunu dile getirerek kamuoyuna bir açıklama yapmıştı. Açıklamadaki "Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkânı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla, yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir" ifadeleri dikkat çekmişti.

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Filenin Sultanları, Voleybol, YouTube, Köroğlu, 3.Sayfa, Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sahin Erdoğan: giydigin kiyafet de hayir yok farkinda deyilim diyo aile yapisida gayet genis bir insanlarmis 102 95 Yanıtla
    Kadir Palut: haberi neden okuyor ve yorum yapıyorsun o zaman? bırak bu işleri.. 65 46 Özgür Özer: Kadir lafı gediğine koymuş :)) 21 19 Serkan Kurum: bravo kadirr adamin ic8ndeki mevzuyu cikarmissin 14 15 Ali Arslan: Kadir bu kapağı noter tasdikli onaylat telif bedeli alırsın,cuk diye oturtmussun 0 0
  • Oooo: TRT yi canı gönülden kutlar başarılarının devamını dilerim.. 72 45 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Heheh tamam tamam biz de yedik 29 19 Yanıtla
  • Mustafa Uzun: Allah güzellik vermiş sizene istediğini giyer sizene gidin kendi ailenize bakın elalemden sizene utanmazlar 17 16 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Sayın Karahanlı da TRT yi takdir ediyor 20 12 Yanıtla
  • harun 8071: Euro 2024de de görmek isteriz. 14 2 Yanıtla
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