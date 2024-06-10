Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nı yendiği maçta TRT kameralarına yansıyan görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabında maç günü yaşadıklarını anlattı.

"BÖYLE BİR DRAMAYA GEREK YOKTU"

İrem Köroğlu, videosunda "Kameralar nedense beni çekmiş ama ben beni çektiğinin asla ama asla farkında değildim. Sadece 1 kere gördüm, o anda da video çekiyordum. Annem bana defalarca 'Kızım seni çekiyorlar' diye mesaj atmış. İçeride internet çekmiyordu. O yüzden görmemişim hiçbir mesajı. Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu. Çok da güzel videolarım var aslında. 2 dakika önce gözümü kaşımamı dert ediyordum. Gerek yokmuş ama yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Filenin Sultanları'nın ABD'yi yendiği maçta sevinç gösterisinde bulunduğu sırada kıyafetinin azizliğine uğrayan Nazlıcan İrem'in göğüslerinin görünmesi ve o anların TRT ekranlarına yansıması sosyal medyada gündem olmuştu.

TRT, GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLMUŞTU

TRT, Nazlıcan İrem Köroğlu isimli genç kızın A Milli Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyeti kutlarken ki görüntülerinin yayınlanmasından rahatsız olduğunu dile getirerek kamuoyuna bir açıklama yapmıştı. Açıklamadaki "Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkânı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla, yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir" ifadeleri dikkat çekmişti.