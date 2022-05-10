Voleybol Milli Takımlarının yeni ana sponsoru Gedik Yatırım oldu - Son Dakika
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Voleybol Milli Takımlarının yeni ana sponsoru Gedik Yatırım oldu

10.05.2022 12:40
Voleybol Milli Takımlarının yeni ana sponsoru Gedik Yatırım oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Gedik Yatırım arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Gedik Yatırım arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç ile milli voleybolcular Ceren Kestirengöz Kapucu ve Beytullah Hatipoğlu katıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı konuşmada, voleybolun yaşadığı başarılarda sponsorların desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi ligi olmak, milli takımlarımızın voleybolda söz sahibi olması, büyük başarılar elde etmek kolay değil. Yol arkadaşlarınızın size desteği olmadan bu işler olmaz. Bu yüzden bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım 30 yıldır bu ülkeye hizmet veren saygın bir kuruluş. Destekleri bizi çok mutlu etti. İyi ki varlar, iyi ki voleybolun yanındalar. Voleybol her geçen gün özel bir gün yaşıyor. Daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız sonsuz." diye konuştu.

Üstündağ, bir basın mensubunun, isminin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçtiğini söylemesine üzerine, "İsmimin her yerde geçmesi benim için onurdur ama ben bu camianın evladıyım. Bu camiaya hizmet etmek öncülüğümdür. Hizmet etmeye çalışacağım. Hedeflerimizdeki olimpiyat, Avrupa ve dünya kürsüleri, madalyaları tamamlamadığımızı düşünüyorum. Her şey kısmet diyorum." ifadelerini kullandı.

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç ise Türkiye'nin spor ülkesi olmasına katkı vermek istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bir sporsever olarak ülkesine destek olmayı ve değer katmayı birinci ilke edinen bir şirket olarak bu sponsorluktan mutluluk duymaktayız. Bu bize hem heyecan hem gurur vermekte. 3 yıl boyunca A milli takımlar başta olmak üzere tüm yaş gruplarında ana sponsor olarak yer alacağız. Bu anlaşma ülkemiz sporu ve sporcusuna güveninin bir sonucu. 80 milyonun üzerindeki nüfusumuzla ülkemizin daha çok sporcu yetiştirmesine, sporu seven bir nesil yetiştirmesine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'de voleybolun hem milli takımlar hem de kulüpler düzeyinde kazandığı başarılar hepimiz için gurur kaynağı. Biz de bu başarıların devamı için ülkemizin geleceğine yatırım yapmak istedik. Türkiye'nin bir spor ülkesine dönüşmesine katkı sağlamak istiyoruz."

Milli voleybolcular Ceren Kestirengöz Kapucu ve Beytullah Hatipoğlu da voleybola desteklerinden ötürü Gedik Yatırım'a teşekkür ettiler.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından başkan Üstündağ, Onur Topaç'a bir plaket ve isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol Milli Takımlarının yeni ana sponsoru Gedik Yatırım oldu - Son Dakika


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