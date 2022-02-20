Üye Girişi
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.02.2022 14:41
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, İkbal Albayrak, Gaila, Ayça İsmailçebioğlu, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir,...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç)

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, İkbal Albayrak, Gaila, Ayça İsmailçebioğlu, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Defne Tokol, Merve Çepni, Melek Erpin Erbuğa)

Setler: 25-12, 25-19, 25-18

Süre: 73 dakika (21, 25, 27)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

YORUMLAR
500
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

Kübra Çalışkan, Ayça Aykaç, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:24 UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
14:22 Putin'den Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:20 Annesini kendi evlerinde başka bir kadınla dudaktan öpüşürken yakaladı, sosyal medyadan yardım istedi
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement