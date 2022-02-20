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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.02.2022 16:41
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Engin DumanKarayolları: Kübra Kegan, Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz, Zeliha Küçükkardaş)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Engin Duman

Karayolları: Kübra Kegan, Matea Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz, Zeliha Küçükkardaş)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç)

Setler: 20-25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika (25, 26, 27)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Sigorta, Ceyhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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