Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili
Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Dicle Nur Babat, Lazareva, Vargas, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Meliha İsmailoğlu, Naz Aydemir Akyol, Cansu Çetin, Cristina)
PTT: Sıla Çalışkan, Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç)
Setler: 19-25, 23-25, 25-19, 25-12, 15-13
Süre: 130 dakika (24, 33, 29, 23, 21)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında PTT'yi 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor